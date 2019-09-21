قرقاش: لا بد من إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إلى إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي اليمني وعلى الاستقرار الإقليمي.
وأضاف قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الذكرى الخامسة للانقلاب الحوثي على الدولة والشعب اليمني الشقيق حزينة.
وقال إن "تقويض بناء الدولة المستندة إلى الحوار اليمني والمعاناة الإنسانية حصيلة هذا الانقلاب".
وتابع "واليوم لا بد من إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي وعلى الاستقرار الإقليمي".
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