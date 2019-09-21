أمين عام الأمم المتحدة يفتتح قمة المناخ الإثنين

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عمرو جوهر - نيويوركالسبت 2019/9/21 06:06 م بتوقيت أبوظبي
أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قمة المناخ لعام 2019 بعد غد الإثنين 23 سبتمبر/أيلول الجاري، لمواجهة التحدي المناخي العالمي.
كان الأمين العام للأمم المتحدة جعل من الكفاح ضد أزمة تغير المناخ من أولوياته الأشد أهمية، ويهدف بعقده لقمة العمل المناخي إلى تقوية طموحات دول العالم في هذا الشأن، ومتابعة التقدم في الوفاء بالالتزامات الدولية، التي قطعتها هذه الدول على نفسها، بخفض الاحتباس الحراري.
الالتزامات الدولية تمثل جزءاً من اتفاق باريس حول العمل في مواجهة تغير المناخ في عام 2019.
وسوف تمثل هذه القمة المناخية نقلة نوعية في العمل الجماعي، حيث ستقدم المجموعات المشتركة حلولا عملية يمكن اعتمادها مستقبلا.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة فإنه من المقرر أن يجمع المؤتمر حكومات العالم، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات المحلية من حول العالم، وعدد من المنظمات الدولية للعمل على حلول طموحة في مجالات ست، وهي انتقال عالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة، وكذلك المدن والبنى التحتية المرنة والمستدامة، يجانب الاعتماد على الزراعة المستدامة.
كما سيعمل مؤتمر المناخ على إدارة الغابات والمحيطات والمرونة والتكيف مع تأثيرات المناخ، وكذلك مواءمة التمويل العام والخاص مع اقتصاد كلي.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد وضع الأمين العام تحديا في العالم، لحضور المؤتمر ويتطلع إلى أن يخلق المؤتمر حلولا عملية لقضايا المناخ.
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