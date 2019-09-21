شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحضرمي وبن بريك وزيرين لـ«الخارجية» و«المالية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أدى اليمين الدستورية اليوم (السبت) أمام رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي كل من السفير محمد عبدالله محمد الحضرمي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية اليمنية، وسالم صالح سالم بن بريك بمناسبة تعينه وزيراً للمالية في اليمن.
وعقب أداء اليمين الدستورية، التقى الرئيس بالوزيرين على حدة، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في مهماتهما القادمة، وتوظيف خبراتهما لبناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد والشراكة في السلطة والثروة وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
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