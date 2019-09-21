شكرا لقرائتكم فيديو متداول لإسراء غريب.. فهل هي "كذبة نيسان"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في فيديو متداول نشره المخرج ومقدم البرامج الفلسطيني مأمون الهريمي، ومن ثم نقلته عنه مواقع التواصل الاجتماعي، بينها صفحة "Amman Tv" على فيسبوك، ظهرت الشابة الفلسطينية الراحلة إسراء غريب بمداخلة تبدو استقصائية.

في التفاصيل، يبدأ الفيديو بمرور إسراء وصديقتها الصدوقة "كما عرفت عنها"، حين استوقفهما المخرج الهريمي على الطريق يبدو أنه يجري بحثا ما عنوانه "كذبة نيسان".

سأل الهريمي إسراء عن اسمها فأجابت: "إسراء غريّب"، ثم عاد وطلب منها إعادة الاسم، فذكرته ثانية وبشكل واضح، فسألها: "غريّب" بيت سحور؟ ما يعني انحدارها من منطقة بيت سحور فأجابت نعم.

ثم سألها أيضا: "هل تعلمين من أين جاءت كذبة نيسان؟".

صمتت إسراء برهة من الزمن ثم قالت: "لا أعلم.. كانت قد مرت المعلومة معي من قبل إلا أنني لا أذكر الإجابة".

الحوار لم ينته هنا، بل فاجأت إسراء المحاور بطلب، حين قالت له "اذكر لي كذبة جميلة"، ليجيب المخرج بأنه لا يملك، ثم سألها لو أرادت الكذب فمن ستختار الضحية، فأجابت أنها ستختار إحدى زميلاتها من الجامعة.

ينتهي المقطع حين وجه الهريمي شكره لإسراء على مداخلتها، وبابتسامة لطيفة من الراحلة.

ماتت مقتولة

يذكر أنه وبعد أسابيع على اللغط الذي أحاط بقضية الفلسطينية إسراء غريب، التي شغلت ظروف موتها الرأي العام الفلسطيني والعربي عامة، قطع النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب منذ أيام، الشك باليقين، مؤكداً أن إسراء قتلت نتيجة الضرب المبرح.

Advertisements

وقال خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله: "سبب وفاة إسراء هو قصور حاد في الجهاز التنفسي جراء ما تعرضت له من ضرب وعنف"، نافياً بذلك الادعاءات التي أشارت سابقاً إلى أن الفتاة سقطت من شرفة المنزل.

وأوضح قائلاً: "ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة من شرفة المنزل، وإنما لإخفاء ما تعرضت له إسراء من عنف أسري قبل دخولها المستشفى".

كما أشار إلى أن إسراء تعرضت لعنف أسري وضرب، متأسفاً لكونها لم تتحدث عن ذلك.

وتابع "لقد ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة تعرض المغدورة إسراء غريب لسلسلة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة من قبل بعض أفراد عائلتها".

إلى ذلك، أعلن توقيف 3 متهمين بجرم قتل إسراء وهم: "م. ص." و"ب. غ." و"أ. غ."، وإحالتهم إلى المحكمة.

إسراء غريب

كما بين أن النيابة العامة شرعت في إجراء التحقيقات لمعرفة هوية من سرب نتيجة تقرير الطب الشرعي، مؤكدا أنه ستتم معاقبته.

وكانت صور للتقرير الطبي الشرعي سربت إلى وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، وكشفت سبب الوفاة، وتعرض إسراء للضرب ولكسور وكدمات.



جريمة قتل

يشار إلى أن قصة إسراء تحولت إلى قضية رأي عام، قبل أكثر من أسبوعين بعد أن اجتاح هاشتاغ #كلنا_إسراء_غريب مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت مؤسسات نسوية وناشطون حقوقيون أن ما حدث جريمة قتل ارتكبها أهلها، بسبب مشاكل اجتماعية وتحريض من الأقرباء.

إسراء غريب

واستند الناشطون في اتهاماتهم إلى عدة معطيات، أهمها وصول إسراء إلى المستشفى في التاسع من أغسطس/آب مصابة بكسر في عمودها الفقري وعلى جسدها عدة كدمات، ما اعتبر دليلاً على تعرضها لعنف شديد من قبل أهلها.