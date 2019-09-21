جعجع: ان لم تتوافق الاتصالات مع خطوات إصلاحية فعلية فلا نتيجة لها

لفت رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ إلى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في الأسبوع الأخير يكثف اتصالاته ولكن هذا لا يكفي إلا إذا أصبحت ​الدولة اللبنانية​ جدية بإصلاحاتها، رئيس الحكومة يستطيع ان يجول قدر ما يشاء لكن ذلك لا يفيد إن لم تنفذّ الاصلاحات و​لجنة المال والموازنة​ أصحت اكثر من 5800 موظف غير قانونيّ والحكومة حتى الآن لم تحرّك ساكناً منذ ومنذ بدء الازمة حتى الان ليس هناك من اصلاحات فعلية تحصل في الدولة وهناك خطوات سهلة يمكن القيام بها ولا تحتاج الا الى قرارات وان لم تتوافق ​الاتصالات​ مع خطوات إصلاحية فعلية فلا نتيجة لها".

وعن المعابر غير الشرعية، أشار جعجع في ​مؤتمر​ صحفي خلال لقاء للماكينة الانتخابية في مصلحة الطلاب في المقر العام للحزب في ​معراب​ إلى أن "هذه المعابر لا يتخذ قرارا بإغلاقها لأنه يقال بان بعض السياسيين مستفدين منها"، لافتاً إلى أنه "في ملف ​الكهرباء​، لماذا لا يعين مجلس إدارة جديد كي يتقدّم من لديه الكفاءة؟ لماذا لا يتم تعيين هيئة ناظمة للكهرباء أو للاتصالات التي لا تحتاج إلا لخطوات بسيطة من ​مجلس الوزراء​؟".

واعتبر أن "الوضع في المنطقة ككل أكثر من أي وقت مضى على كفّ عفريت والجميع يعلم ان هناك احتمال أن ننزلق إلى ما لا نرغب به ومع ذلك، هناك حزب واحد مصرّ على أن يتفرّد بقرار السلم والحرب"، مشيراً إلى أن "مطلوب ردّ قرار السلم والحرب وأي تحركات عسكرية أخرى إلى مجلس الوزراء، محنتنا الاقتصادية تكفينا وأتمنى على المسؤولين، خصوصاً على من حلف على ​الدستور​، أن يتحملوا مسؤوليتهم لئلا نكون بمواجهة المجهول في الوقت الذي لا مصلحة لدينا بدخول الحرب".

وفي سياق آخر، لفت جعجع إلى أن "جوزيف حنوش مواطن لبناني من ​البترون​ مخطوف منذ 25 يوماً في الأراضي اللبنانية علماً انه منذ اللحظة الأولى ​الأجهزة الأمنية​ على علم وحققت مع من كان معه ومنذ 25 يوماً حتى اليوم كل ما يحصل هو توجيه نصيحة لأهله بالتفاوض مع الخاطفين"، متسائلا "كيف للمواطن اللبناني ان يثق ببلده وكيف للدول الأجنبية ان تثق في لبنان في حين أن مواطن لبناني مخطوف داخل لبنان منذ أكثر من 25 يوماً ولا جديد"، طالباً من وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ ووزير الدفاع ​الياس بوصعب​ التحرك لإطلاق سراح حنوش".