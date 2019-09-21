الحريري هنأ السعودية باليوم الوطني الـ89: نؤكد التضامن الكامل مع الشعب والقيادة

هنأ رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بن والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني ال89 للسعودية، مشيراً إلى أنه "يحل اليوم الوطني ل​السعودية​ في ظل تطورات استثنائية تشهدها المنطقة، وفي ظل تحديات تواجه البلدان العربية، ليس أقلها التدخل الخارجي في شؤونها والخروقات الخارجية التي تستهدف مجتمعاتنا".

وفي تصريح له، أكد الحريري أن "السعودية تقع في رأس البلدان المستهدفة وتتعرض منذ فترة لمسلسل عدواني واضح الأهداف والنوايا، واليوم تشكل عنوانا للدفاع عن السيادة العربية ودرء المخاطر التي تهدد كيانها"، مشدداً على "التضامن الكامل مع الشعب السعودي الشقيق وقيادته"، مشيراً إلى أن "الاستقرار في السعودية مسؤولية عربية ودولية ترقى إلى مستوى الدفاع عن الاستقرار العالمي والإقليمي، بكل ما يحمل من أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية وإنمائية".