القاضي رمضان قرر وقف العمل بمرامل العيشية

اتخذ النائب العام الاستئنافي في ​الجنوب​ ​القاضي رهيف رمضان​، قرارا يقضي باقفال المرامل بمنطقة العيشية في ​جبل الريحان​ "وذلك لما لهذا الأمر من ضرر بيئي وتأثير سلبي على ​المياه​ الجوفية في المنطقة".

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