النشرة: القاضي الفيدرالي الاميركي يعلن براءة البنك اللبناني الكندي من اتهامات بتمويل حزب الله

علمت ​النشرة​ أن المحكمة الفيدرالية الأميركية قد أعلنت براءة المصرف اللبناني الكندي من اتهامات وُجهت اليه من قبل أشخاص من ضمنهم أميركية اصيبت عام 2006 في ​حرب تموز​ جراء سقوط ​صواريخ​ من ​حزب الله​ على ​اسرائيل​، وتتضمن اتهامات للمصرف بتسهيل حصول حزب الله على الأموال.

وكان المصرف اللبناني الكندي قد صفى موجوداته وبيعت لمصرف ​سوسيتيه جنرال​ عام 2011، بسبب ادّعاء ​وزارة الخزانة الأميركية​ عليه بتهمة تبييض أموال حزب الله.