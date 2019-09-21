علمت النشرة أن المحكمة الفيدرالية الأميركية قد أعلنت براءة المصرف اللبناني الكندي من اتهامات وُجهت اليه من قبل أشخاص من ضمنهم أميركية اصيبت عام 2006 في حرب تموز جراء سقوط صواريخ من حزب الله على اسرائيل، وتتضمن اتهامات للمصرف بتسهيل حصول حزب الله على الأموال.
وكان المصرف اللبناني الكندي قد صفى موجوداته وبيعت لمصرف سوسيتيه جنرال عام 2011، بسبب ادّعاء وزارة الخزانة الأميركية عليه بتهمة تبييض أموال حزب الله.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القاضي الفيدرالي الاميركي يعلن براءة البنك اللبناني الكندي من اتهامات بتمويل حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.