فادي عبود: لن يبدأ الاصلاح الحقيقي والفعال اذا لم يتم تفكيك كل الاحتكارات

اشار الوزير السابق ​فادي عبود​ الى انه في ​العالم​ تعتبر الحصرية جريمة موصوفة يعاقب عليها القانون، يعتبر اي قرار من اي مصدر كان من قطاع عام أو خاص ومهما كان السبب بمنع التنافس مخالفاً للقانون وحق المستهلك، والى يومنا هذا لا أستطيع ان افهم التدابير الاحتكارية للنقابات وكيف تمنع ​نقابة الصيادلة​ مثلاً التنافس بين ​الصيدليات​.

ولفت في تصريح له، الى ان ​الأدوية​ التي لا تحتاج الى وصفة طبيةً والفيتامينات تباع في كل العالم في السوبر ماركت مثلاً، ولكن لماذا هذا ممنوع في ​لبنان​، الاحتكار شر مطلق، للتاريخ اذا لم يتم تفكيك كل الاحتكارات في ​القطاع العام​ والخاص لن يبدأ الاصلاح الحقيقي والفعال.