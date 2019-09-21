اشار الوزير السابق فادي عبود الى انه في العالم تعتبر الحصرية جريمة موصوفة يعاقب عليها القانون، يعتبر اي قرار من اي مصدر كان من قطاع عام أو خاص ومهما كان السبب بمنع التنافس مخالفاً للقانون وحق المستهلك، والى يومنا هذا لا أستطيع ان افهم التدابير الاحتكارية للنقابات وكيف تمنع نقابة الصيادلة مثلاً التنافس بين الصيدليات.
ولفت في تصريح له، الى ان الأدوية التي لا تحتاج الى وصفة طبيةً والفيتامينات تباع في كل العالم في السوبر ماركت مثلاً، ولكن لماذا هذا ممنوع في لبنان، الاحتكار شر مطلق، للتاريخ اذا لم يتم تفكيك كل الاحتكارات في القطاع العام والخاص لن يبدأ الاصلاح الحقيقي والفعال.
كانت هذه تفاصيل خبر فادي عبود: لن يبدأ الاصلاح الحقيقي والفعال اذا لم يتم تفكيك كل الاحتكارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.