الساحلي: الحرب على سوريا هي امتدادات حروب اسرائيل المنفذة لمخططات اميركا في المنطقة

لفت النائب السابق ​نوار الساحلي​ خلال لقاء لبدء العودة الفعلية للنازحين السوريين الى ​ريف القصير​ والمدينة الحدودية مع ​لبنان​ إلى أن "الحرب على ​سوريا​ هي امتدادات حروب ​اسرائيل​ المنفذة لمخططات ​اميركا​ في المنطقة، وفشلت كما فشل مشروع ​الشرق الاوسط الجديد​ في ​حرب تموز 2006​ بجهود ​المقاومة​ و​الجيش السوري​ والحلفاء في المحور المقاوم"، مشيداً بـ"الدور الذي يقوم به ​الامن العام اللبناني​ بعودة النازحين وعن التعاون مع ​حزب الله​ في العودة الطوعية الآمنة للنازحين التي بدات قبل عام"، مبدياً "استعداد "حزب الله" للمساعدة في حل اي ملف عالق في سبيل عودة جميع ابناء سوريا الى بلادهم وعن التنسيق المتواصل مع مديرية المصالحة في سوريا والسلطات".

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