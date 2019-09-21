عازار: نأسف للتجني على قامة رهبانية تربوية كبيرة كالأب بطرس عازار

أسف عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​روجيه عازار​ في بيان للتجني على قامة رهبانية تربوية كبيرة هي ​الأب بطرس عازار​، المشهود لتاريخه وأخلاقياته العالية ومناقبيته، من قبل الإعلامي ​مارسيل غانم​ بعدما اعتذر الأب عازار عن الإطلالة في برنامجه الخميس لارتباطه بحلقة إعلامية أخرى مسبقا.

ودعا عازار الإعلاميين، وخاصة ممن لهم اسم وتاريخ كبيران، أن يلتزموا سقف الحقيقة والمهنية والابتعاد عن المس بقامات كبيرة بغير وجه حق وعدم تشويه الحقائق.

واكد ان "الرايتنغ لا يجب أن يتقدم على الحقيقة وان السيد غانم لا يجب ان يضيع تاريخه الإعلامي بالإساءات والإهانات وقلة التهذيب التي لا تليق بمن يريد أن يحافظ على اسمه ومهنيته".

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