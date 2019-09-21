توقيف مطلوب في بريح بعد مطاردة تخللها إطلاق نار

افادت معلومات أن عناصر من سرية درك ​بيت الدين​ ومجموعة من الفهود، أوقفت المدعو ن. العلي من بلدة بريح- ​الشوف​، المطلوب للعدالة على خلفية اطلاقه النار من سلاح حربي على شخص من التابعية السورية واصابته بطلقين ناريين نقل على اثرهما الى مستشفى الجبل في قرنايل، وهو من أصحاب السوابق.

وفي التفاصيل، أن دورية من فصيلتي درك ​عين زحلتا​ وبيت الدين، داهمت منزل المطلوب بهدف توقيفه، لكنه تمكن من الفرار إلى أحد أحراج البلدة وبحوزته سلاح واعتدة حربية، فتمت الاستعانة بقوة من الفهود مع كلاب بوليسية لمطاردته، وعندما كشفت ​الكلاب​ مكانه أطلق النار باتجاهها وقتل كلبا. ثم عندما أحكمت العناصر الأمنية الطوق حول مكان وجوده، أطلق النار باتجاه عناصر القوة الذين ردوا بالمثل وأصابوه بجروح نقل على اثرها إلى ​مستشفى عين وزين​ موقوفا، وضبط السلاح الذي كان بحوزته، وهو عبارة عن بندقية كلاشينكوف وقنابل ومماشط وكاتم للصوت، وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها مع الموقوف.