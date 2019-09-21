المالكون القدامى دعوا لاعتصام الثلاثاء: لعدم هدر حقوقنا وحقوق الدولة

لفتت لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان عقب اجتماع عقدته الى انه "وبعد ان درج في الأيام القليلة الماضية بعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين وبعض المحامين المستأجرين على الكلام بأمور كاذبة وغير صحيحة عن اعداد المستأجرين الحقيقية ويطالبون بخرق الدستور ويحرضون على التمرد ضد قوانين نافذة ومدروسة مرارا وتكرارا من قبل المجلس الدستوري"، مضيفين: "قررنا تنظيم اعتصام عام وشامل للمالكين وجميع الذين يناصرون الحق ويطالبون الدولة اللبنانية بعدم هدر حقوق المالكين وحقوق الدولة اللبنانية نفسها بجباية الضرائب حسب الأصول خصوصا في أيامنا هذه".
ودعا التجمع مالكي الأبنية المؤجرة جميع المالكين والمواطنين الذين يناصرون الدستور اللبناني الى اعتصام وذلك نهار الثلاثاء 24 أيلول 2019 وذلك في تمام الساعة ال 10:30 صباحا عند اول شارع المصارف من جهة مول أسواق بيروت جنب لافتة BEIRUT I LOVE.
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