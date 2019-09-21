غرينبلات هاجم "حماس" و"الجهاد الإسلامي": مستعدتان للتضحية بأرواح مليوني فلسطيني

نشر مبعوث الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، لمفاوضات السلام في ​الشرق الأوسط​، ​جيسون غرينبلات​، رسالة وداع قبيل ترك منصبه، تحدث فيها عن الفارق بين قتل ​إسرائيل​يين وفلسطينيين، مؤكداً أنه ينوي الاستقالة من الخدمة الحكومية للعودة إلى العمل في ​القطاع الخاص​ وإعادة الانضمام لعائلته، معربا عن فخره بـ "حماية ​الدولة​ العبرية تحت سلطة الرئيس الذي يعد أعظم صديق لإسرائيل في تاريخها".

وهاجم حركتي "حماس" و"​الجهاد الإسلامي​"، قائلا "إنهما مستعدتان للتضحية بأرواح مليوني فلسطيني بغية تحقيق مهمتهما، أي تدمير دولة إسرائيل"، مضيفا "أن ثقتهما بأنهما ستنجحان في ذلك تستدعي استغرابا أكبر لديه"، معرباً عن خيبة أمله في أن "كثيرين من الأشخاص يتصرفون كما لو أن رؤى الآخرين لا قيم لها بسبب اختلاف مواقفهم مع إدارة ترامب، كما اشتكى من حجم التضليل حول النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي والعربي-الإسرائيلي".

وأبدى غرينبلات "أسفه إزاء العقبات التي تمنع إدارة ترامب من تحسين حياة ​الفلسطينيين​ وغياب أي حل لإنهاء سيطرة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على ​قطاع غزة​".

المصدر: سي إن إن