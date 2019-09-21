ميقاتي استقبل وفدا برلمانيا ايطاليا في دارته في بيروت

إستقبل رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ وفدا برلمانيا ​ايطاليا​ في دارته في ​بيروت​، في حضور عضو "​كتلة الوسط المستقل​" النائب ​علي درويش​ والسفير الايطالي في ​لبنان​ ​ماسيمو ماروتي​، وتم عرض للعلاقات بين لبنان وايطاليا والجهود الايطالية لدعم لبنان على الصعد كافة، لا سيما خلال فترة ترؤسها ​الاتحاد الأوروبي​.

تجدر الاشارة الى أن الوفد التقى مسؤولين لبنانيين و​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس النواب​ ويقوم بجولة في المنطقة.

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