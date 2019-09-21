ميقاتي استقبل وفدا برلمانيا ايطاليا في دارته في بيروت

إستقبل رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي وفدا برلمانيا ايطاليا في دارته في بيروت، في حضور عضو "كتلة الوسط المستقل" النائب علي درويش والسفير الايطالي في لبنان ماسيمو ماروتي، وتم عرض للعلاقات بين لبنان وايطاليا والجهود الايطالية لدعم لبنان على الصعد كافة، لا سيما خلال فترة ترؤسها الاتحاد الأوروبي.
تجدر الاشارة الى أن الوفد التقى مسؤولين لبنانيين ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ويقوم بجولة في المنطقة.
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