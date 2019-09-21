وزير السياحة الجزائري الأسبق أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن وزير ​السياحة​ الجزائري الأسبق ورئيس "حركة ​البناء​ الوطني"، عبد القادر بن قرينة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 كانون الاول المقبل، مشيراً إلى "إنني عزمت على هذا الترشح لاستكمال ما بدأه شعبنا العظيم في الحراك، ولأحدث القطيعة مع الاستبداد و​الفساد​، ولأعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته".

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