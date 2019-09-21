الجبير: هجوم "أرامكو" تم بأسلحة إيرانية ولهذا نحمل مسؤوليته لإيران

لفت وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ إلى ان "هجوم "أرامكو" تم بأسلحة ​إيران​ية ولهذا نحمل مسؤوليته لإيران وهذا الهجوم استهدف أمن ​الطاقة​ للعالم بأسره"، مؤكداً أن "الهجوم لم يأت من ​اليمن​ بل أتت من ​الشمال​ ونعمل على تحديد مكان الإطلاق"، مشيراً إلى أنه "تم استهداف المملكة بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و 150 مسيرة كلها إيرانية الصنع".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، أكد الجبير أنه "على ​العالم​ أن يضع حدا للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار"، مشيراً إلى "إننا لم نطلق صاروخا أو ​طائرة​ مسيرة أو حتى رصاصة باتجاه إيران"، لافتاً إلى انه "يجب تحسين ​الاتفاق النووي​ لاسيما قضية تخصيب اليورانيوم".

واعتبر أن "إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني"، مشيراً إلى "إننا حذرنا مرارا من أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها"، لافتاً إلى "غننا نتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات".

وأضاف الجبير "أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفيها المستمر لذلك وتصريحاتها غير واقعية وغير صادقة"، مشيراً إلى أن "إيران تجند مواطنين من دول المنطقة لاستخدامهم في أعمال ضد دولهم"، كاشفاً عن "إننانتعاون مع الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي"، لافتاً إلى أن "العالم بأكمله يتأثر بعرقلة إيران لتدفق إمدادات الطاقة من الخليج".