دانفورد: لا نظام دفاع جوي يستطيع فرديا صد هجوم مماثل لهجوم "أرامكو"

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، ​جوزيف دانفورد​ عن "عدم وجود أي نظام دفاع جوي أو صاروخي، يستطيع بشكل منفرد صد هجوم مماثل للهجوم الذي استهدف منشآت شركة "أرامكو".

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