أردوغان: على مجلس الأمن ألا يقبل كل ما تتفوه به إسرائيل

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه "يتعين على ​مجلس الأمن الدولي​، ألا يقبل بكل ما تتفوه به ​إسرائيل​، وأن يرفض ما تريده عند الضرورة"، مشيراً إلى ان "مجلس الأمن الدولي لم يستطع حل المشكلة التي سببتها إسرائيل منذ العام 1948 لغاية اليوم، والأخيرة ترفض قرارات ​الأمم المتحدة​".

وأشار أن "هناك 196 دولة عضوا بالأمم المتحدة في الوقت الراهن، والقرارات محصورة بين شفتي خمس دول، في حين تبقى 191 دولة تنتظر ما ستنطق به تلك الدول الخمس"، لافتاً إلى ان "هناك العديد من المشاكل في ​العالم​ لا تُحل، رغم قدرة مجلس الأمن على حلها، مثل المشاكل في ​سوريا​، و​فلسطين​، و​القدس​، وإقليم أراكان، و​كشمير​".