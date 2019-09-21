شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: الجماعة الإرهابية تنتهج فتن حقيرة فى حقن الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغباشى، الخبير الأمنى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت طوال الفترة الماضية على ترويج أكاذيبها من خلال الشائعات التى تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدمت أساليب عده من أجل التأثير على الرأى العام، ومحاولة تفكيك الثقة بين المواطنين والدولة.

وشدد الغباشى، أن الجماعة فى منهجها انتهجت فتن حقيرة مثل الإدعاء بمقتل متظاهرين أو نشر صور تعود لفترة زمنية ماضية، موضحا أن الكذب والتضليل تبين من خلال تعمدهم التواجد بأعداد لا تتجاوز الـ30 فردا على مواقع خاصة بمشاهدة المباريات والفترة لم تتعد دقيقتين للقول بوجود حشد وهمى والتقاط صور غير صحيحة لمواطنين ليسوا مشاركين فى عمل ضد الدولة، ثم الاستعانة بصور آخرى من 2013 و2011، إضافة إلى الدخول على صفحات خدمية أو فئوية مثل الطبخ أو المرأة والإدعاء بأنها تابعة للمظاهرات.

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وأوضح الخبير الأمنى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب تواصل مع قطاعاته بالمحافظات والتى أدعت وجود تظاهرات بها وتم التأكد من عدم وجود أى مظاهرات ولا أعمال شعب، مؤكدا أن الجماعة تعرضت لانتقاد كبير على مواقع التواصل للإدعاء كذبا بما ليس صحيح.

وأكد الغباشى، أن الجماعه اعتمدت على كتائب الكترونية بكثافة خارج مصر واستخدام السوشيال ميديا على أوسع نطاق للتضليل، مؤكدا أن هناك دورا على كافة المواطنين بعدم تشيير الفيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها وعدم نشر هذه الإدعاءات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشدد الخبير الأمنى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن حروب الجيل الخبيثة - حروب الجيل الرابع- هى ميدان الحرب، لافتا إلى أن الشائعات والفتن والأكاذيب هى الرصاصة التى يمكن أن تدمر شعوبا بأكملها، مؤكدًا أن الجماعه تدرك أن هناك إعلام صحيح ووطنى لذلك تعمل عليه.