شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة البرلمان" تشيد بتنفيذ توصياتها بالتوسع فى استخدام توصيل الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية البيان ما أعلنته وزارة البترول بأن صناعة الغاز الطبيعى تشهد تحولات إيجابية هائلة فى مصر خلال العامين الأخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعى إلى أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر الحالى، والتوسع فى استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيًا من إنتاجه، وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.

واعتبر "السويدى " أن دعم الرئيس السيسى المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعى، ساهم بقوة فى الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية، لتنمية احتياطيات الغاز المصرية، خاصة فى ظل ماتشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات.

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وأشاد "السويدى" بنتائج أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للعام المالى 2018/2019، وحرص وزارة البترول على تعظيم الاستفادة من توافر الغاز الطبيعى واستغلاله اقتصاديًا بالشكل الأمثل فى تنمية صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المختلفة التى تشكل ركيزة أساسية فى زيادة الناتج القومى وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية غير مسبوقة للمساهمة فى تحقيق تطلعات المواطنين ورفع مستوى المعيشة مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة الحالية هى العمل على زيادة مساهمة الطاقات البديلة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والتى تمثل أحد العوامل الداعمة فى هذا المجال مثمنا تنفيذ وزارة البترول لتوصيات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل هذا العام ومضاعفة معدلات التوصيل لأول مرة يأتى نتيجة تنفيذ استراتيجية للوزارة من عدة محاور أولها هو تشجيع المواطنين على التعاقد لتوصيل الغاز من خلال تطبيق مبادرة للتقسيط الميسر لأول مرة بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات، وتكثيف العمل فى انجاز مشروعات التوصيل مشيدًا بمستوى أداء فرق العمل والكوادر الفنية فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى والتى اهتم قطاع البترول بتأهيلها من خلال مدارس متخصصة للعمالة الماهرة فى نشاط توصيل الغاز، فضلا عن اهتمام الوزارة بتذليل كافة التحديات وتوفير متطلبات المشروع وسرعة التنسيق مع وزارة المالية والمحافظات والاحياء لاستخراج تصاريح العمل بما يضمن سرعة انجاز المشروع.

وأكد النائب طلعت السويدى على أهمية تصريحات المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة التى اكد فيها خلال عرضه لأهم نتائج الأعمال، أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وأنه تم اسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التى تم اعلان نتائجها فى فبراير الماضى وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأمريكية التى تعد من أكبر الشركات عالميًا للعمل لأول مرة فى مصر فى البحث والاستكشاف وأنه جارى الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز فى البحر المتوسط فى مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالى 2019/2020، حيث تم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ 11 منطقة فى غرب المتوسط من اجمالى15 منطقة، لافتًا إلى المضى فى استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية تمهيدًا للتوقيع النهائى عليها خلال الربع الأخير من عام 2019 بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافية.

كما أشاد " السويدى بتأكيد المهندس اسامة البقلى بان حصاد أنشطة البحث عن الغاز وتنمية الحقول خلال العام تمثل فى تحقيق 15 كشفًا جديدًا للغاز بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و10 اكتشافات بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى الانتهاء من 7 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى ووضعها على خريطة الإنتاج والتى اضافت انتاجًا على مدار العام يقدر بحوالى 1.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا و2155 برميل متكثفات يوميا إلى الإنتاج الحالى بما ساهم فى دعم الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز الطبيعى الذى تحقق فى نهاية سبتمبر 2018 وتحقيق زيادة نسبتها 21% فى انتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2018/2019 مقارنة بالعام المالى السابق مشيرا إلى استمرار الزيادة التصاعدية فى انتاج الغاز خلال العام المالى الحالى 2019/2020 وأن المشروعات التى تم الانتهاء منها بلغ إجمالى استثماراتها 10.6 مليار دولار وتشمل كل من استكمال مراحل إنتاج حقل ظهر والمرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والإنتاج المبكر من المرحلة 9 ب بالمياه العميقة فى غرب الدلتا والمرحلة الثانية من حقل دسوق ومشروع خط أبو ماضى – الجميل لنقل انتاج حقل نورس إلى محطة المعالجة بمنطقة الجميل ببورسعيد.