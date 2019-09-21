شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": الرئيس يحتل مكانة كبيرة لدى المصريين والشعب يعى جيدًا مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى محل احترام وتقدير المصريين جميعا، لما قدمه ويقدمه للوطن، حيث نجح فى إنقاذ الوطن من الضياع فى وقت كانت فيه البلاد على شفا حفرة من الانهيار، كما أنه يبذل جهدا عظيما للارتقاء بالاقتصاد المصرى فى وقت قياسى، وهو ما تؤشر له جميع البيانات الاقتصادية وتشيد به جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية الموثوقة، مضيفا أن مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا، والواقع غير ما تروّج له بعض وسائل الاعلام الممولة خارجيا من جهات معادية.

وأضاف الدكتور خالد قنديل، فى بيان له، أن استقرار وسلامة الدولة المصرية ومؤسساتها وأمن المواطن ضرورة لاستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد، داعيا جموع الشعب المصرى إلى عدم الانسياق وراء الدعوات الخارجية التى تدعو للفوضى وتخدم أجندات خاصة بأصحابها بعيدا عن مصلحة الدولة ومواطنيها.

وأكد رئيس اقتصادية الوفد أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبلة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

وطالب قنديل، بتشديد عقوبة نشر الشائعات والفتن، حيث تعد أهم وسائل حروب الجيل الرابع، مضيفا أن مصر تخوض حرب حقيقية لا تقل ضراوة عن المعارك التى خاضتها فى السابق، بل تزيد فى تنوع أسلحتها ووسائلها مطالبا الجميع بتحمل مسئولياته وإعلاء مصلحة الوطن الذى لا يحتمل هزات أخرى خاصة فى محيط إقليمى يعج بالاضطرابات، مؤكدا أن المصريين يثقون فى قيادتهم السياسية الوطنية والمخلصة، ولن ينساقوا وراء اشاعات فارغة وشعارات جوفاء لا تخدم إلا أصحابها.