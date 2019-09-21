اليونان: القبض على شخص يشتبه في اختطافه طائرة في عام 1985

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - أ ش أ تمكنت الشرطة اليونانية من إلقاء القبض على شخص مطلوب لدى السلطات الألمانية لارتكابه جريمتي اختطاف طائرة وخطف أشخاص في عامي 1985 و1987. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم السبت، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به (65 عاما) في جزيرة ميكونوس اليونانية، مضيفة أنه يُعتقد تورط المشتبه به في عملية اختطاف لطائرة تابعة لشركة طيران أمريكية في عام 1985 وأسفرت آنذاك عن مقتل شخص.

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