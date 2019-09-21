أسوان تستضيف منتدى شباب أفريقيا لدول حوض النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

تستضيف محافظة أسوان، فعاليات منتدى شباب أفريقيا لدول حوض النيل، في المدة من 21 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الشباب والرياضة، والمحافظة.

وقال فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن المنتدى يقام تحت شعار "نيل و احد وشعب و احد" ويشارك فيه شباب دول حوض النيل، وبحضور السفير عبد الحميد بو زاهر، رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدي جامعة الدول العربية.

وأضاف "عبد الحافظ "، أن فعاليات المنتدى تتضمن جلسات، وورش عمل مكثفة منها أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 ومخاطر ندرة المياه ودور الشباب الأفريقى في الحفاظ على المياه بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وترفيهية وجولات سياحية للوفود المشاركة.