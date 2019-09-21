محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إن الهيئة استعدت بشكل كامل للموسم الشتوي من خلال برنامج شامل لمواجهة الأمراض التي تنتشر خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن التحصين ضد أنفلونزا الطيور و طاعون الدواجن، يبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري.
وكشف آخر تقرير صادر للإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة، أنه تم تسجيل وترقيم 59 ألف رأس ماشية، بينما مازالت عملية التحصين والترقيم مستمرة حتى أول أكتوبر المقبل.
وأضاف "محمود"، في تصريح لمصراوى، أن الهيئة تنفذ برنامج "حصر الدواجن"، والذى يتضمن توقيع الكشف المباشر على الدواجن بالمزرعة قبل نزولها إلى الأسواق، لافتًا إلى أن الدواجن التي يتم رصدها دون توقيع الكشف عليها يتم إعدمها فورًا.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن موسم الشتاء ينشط فيه الأمراض الخاصة بالدواجن، مضيفًا: "الهيئة شكلت لجانًا طبية لمراقبة 45 نقطة من نقاط الطيور المهاجرة للتعامل الفوري مع ظهور أى حالة أو تحور جديد لأى فيروس".
وناشد رئيس هيئة خدمات الطب البيطري، المربين بضرورة توخي الحذر والحرص من خلال التزامهم بسحب العينات المطلوبة من الطيور المتوجدة بالمزارع ومربي البيوت، وسرعة الإبلاغ حال ظهور أعراض المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر "الطب البيطري" يعلن حالة الطوارئ استعدادًا للموسم الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.