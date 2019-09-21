دمشق تعلن إسقاط طائرة مسيرة جنوب سوريا

أعلنت دمشق ،اليوم إسقاط طائرة مسيرة في جنوب البلاد من دون أن تحدد مصدرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ثاني حادث من هذا النوع خلال يومين.
ونقلت سانا عن مصدر ميداني قوله إن "الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرةومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ وقامت بإسقاطها".
وأوضح المصدر أن بعد تفكيك الطائرة "تبين أنهامزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار".
ولم يوجه المصدر اتهامات مباشرة لإسرائيل أو أي طرف آخر، إلا أن سانا اكتفت بالإشارة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت خلال سنوات لـ"اعتداءات إسرائيلية وأميركية بالطائرات والصواريخ".
وفي الـ19 من الشهر الحالي، أفادت سانا أيضاً عن إسقاط الدفاع الجوي السوري "طائرة مسيرة" فوق منطقة
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