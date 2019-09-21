مئات من أعضاء "السترات الصفراء" يتظاهرون في باريس

قالت الشرطة الفرنسية إن مئات من أعضاء حركة "السترات الصفراء" تظاهروا في باريس اليوم السبت، مما أدى لاعتقال 90 شخصا على الأقل في العاصمة الفرنسية.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقربمن قصر "الشانزليزيه"، طبقا لما ذكرته قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية. ولا يتم السماح لمظاهرات في شارع "باريسيان" الشهير.
ومازالت الشرطة في العاصمة الفرنسية في حالة تأهب اليومالسبت، حيث من المقرر أيضا تنظيم مظاهرات بشأن تغير المناخ وإصلاحات التقاعد الحكومية. وتم نشر أكثر من سبعة آلاف رجل شرطة.
ويتظاهر أعضاء حركة "السترات الصفراء" بسبب عدم المساواة الاجتماعية وسياسات الإصلاح الاقتصادي للرئيس الذي ينتمى إلى تيار الوسط، ايمانويل ماكرون منذ نوفمبر الماضي.
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