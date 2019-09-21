القوات الأفغانية تحبط هجومًا صاروخيًا على كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، أنها تمكنت من إحباط هجوم بالقذائف على العاصمة كابول، بعد أن ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية وصادرت عدة قذائف صاروخية من طراز "بي-ام-1"

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وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "خامه برس" - إن قوات الأمن اعتقلت الإرهابي في كابول، حيث كان يسعى لنقل عدة قذائف صاروخية من أجل إطلاقها على العاصمة، لكن

القوات تمكنت من توقيفه أثناء مروره بنقطة التفتيش وضبطت بحوزته عدة قذائف من طراز "بي-ام-1"، وقذيفة "آر بي جي" ومسدس وتحفظت على السيارة.

ولم يصدر عن الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة، وعلى رأسها حركة طالبان، أي تعليق بعد في هذا الشأن.