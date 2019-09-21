هيئة الانتخابات التونسية تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وتحرص على حسن تطبيق القانون الإنتخابي.
وأوضحت سمية بن عبد الرحمن، محامية الهيئة في تصريح صحفي اليوم السبت - أن أبرز الطعون المقدمة على نتائح الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية تعلقت بالإشهارالسياسي وظهور مرشحين على قنوات تلفزيونية خارج التوقيت المسموح لهم به والمحدد بموجب قرار بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، معتبرة أن المسألة لم تؤثر على إرادة الناخب وعلى النتائج التي أفرزها الصندوق.
كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت مرور كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الأولى في 15 سبتمبر الجاري، فيما تلقت المحكمة الإدارية 6 طعون على نتائجها، مقدمة باسم المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد، وبدأت النظر فيها اليوم.
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