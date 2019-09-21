النيابة الإسرائيلية ترفض مقترحات العفو عن رئيس الوزراء

قالت النيابة العامة الإسرائيلية إنها ستعارض أي اقتراح لا يتضمن عقوبة السجن بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب موقع "i24 news" العبري، فقد أبلغ مسؤولو النيابة، محامي الدفاع عن نتنياهو أن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب في حال وجهت التهم إلى موكله، ما لم تتضمن حكمًا فعليًابالسجن.
وقالت القناة 11 في نشرتها إن فريق الدفاع عن نتنياهو لا ينوي طلب ارجاء عقد جلسة الاستماع، ولكن حتى لو فعل ذلك في ظل ظروف سياسية قاهرة، فلا بد أن طلبه سيرفض كان هذا بعد تقديم رؤوس
ونقلت مصادر على اطلاع بتفاصيل القضية، أنه ما من صفقة مطروحة على جدول الأعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه إلى نتنياهو.
وكانت القناة 13 العبرية، قد قالت إن رئيس الوزراء نتنياهو يدرس منذ عدة أشهر إمكانية تقديم طلب للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين للعفو عنه بالتهم الموجة له، مقابل مغادرة الحياة السياسية.
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