الجيش الأفغاني يحبط هجوماً صاروخياً في كابول

أحبطت القوات الأفغانية هجوماً صاروخياً على العاصمة كابول، باعتقال إرهابي ومصادرة العديد من قذائف صواريخ "بي.إم1."، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي في المنطقة الثامنة في كابول.

وأضاف البيان أن الإرهابي كان يسعى لنقل العديد من قذائف صواريخ "بي.إم1." في محاولة لإطلاقها على كابول.

غير أن وزارة الداخلية، قالت إن قوات الأمن حددت هوية الإرهابي، بينما كان يعبر نقطة التفتيش وصادرت العديد من قذائف صاروخ "بي.إم1." وصاروخ "آر.بي.جيه" ومسدس ومركبة. اقرأ أيضاً... قتلى ومصابون في تفجير إرهابي بجنوب أفغانستان

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