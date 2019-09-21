كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على الديمقراطية الذين كانوا يسيرون في جو حار اليوم السبت بعد أن أسقطت جماعات مؤيدة للصين بعض "جدران لينون" من الرسائل المناهضة للحكومة في المدينة التي تحكمها الصين.

وتم إطلاق أول تسديدة عندما ألقى المتظاهرون قنبلتين حارقتين باتجاه خط شرطة يقترب.

وتجمعت المظاهرات في بلدة توين مون، في غرب الأراضي الجديدة، حيث أشعل البعض النار في العلم الصيني بينما هدم آخرون الأسوار الخشبية والمعدنية وحارات المرور لبناء حواجز طرق، وتم تعيين واحد منها على الأقل مشتعل.

وأغلقت العديد من المتاجر مصاريعها، وقامت الشرطة بالعديد من الاعتقالات.

وقالت الشرطة في بيان: "المتظاهرون المتطرفون دمروا المنشآت في محطة القطار الخفيفة تاون سنتر في توين مون بقضبان معدنية وألقوا أشياء على مسارات السكك الحديدية الخفيفة وأقاموا حواجز في المنطقة المجاورة مما تسبب في عرقلة حركة المرور."

وأضافت: "ألقى المتظاهرون الراديكاليون قنابل حارقة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة الآخرين وضباط الشرطة."

وتراجع المئات من المتظاهرين عن صفوف شرطة مكافحة الشغب عندما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع، والكثير منهم كانوا يركضون عبر طريق سريع لإعادة تجميع صفوفهم وإغلاق المزيد من الطرق.

وتبدد البعض في مراكز التسوق والشوارع الجانبية.

وازدهرت الجدران في جميع أنحاء المركز المالي الآسيوي، في محطات الحافلات ومراكز التسوق، وتحت الجسور، على طول ممرات المشاة والجامعات، كما أصبحت أحيانًا بقع عنف ساخنة في أكثر من ثلاثة أشهر من الاضطرابات.

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واحتجت احتجاجات هونج كونج في يونيو على تشريع تم سحبه الآن، وكان من شأنه أن يسمح بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية لمحاكمتهم. وتوسعت المطالب منذ ذلك الحين إلى دعوات للاقتراع العام.

وحث المشرع المؤيد لبكين "جونيوس هو"، الذي كان ناقدًا صريحًا للاحتجاجات، مؤيديه على تنظيف ما يقرب من 100 من جدران لينون حول المدينة اليوم السبت.

وقال ستيف تشيو، الذي يعمل في مجال التمويل، أن أشخاصًا مثله سيعطون فقط الحركة المؤيدة للديمقراطية زخمًا جديدًا.

وأضاف: "إنها مثل الموجة. في بعض الأحيان، نقع في القمة، وأحيانًا في القاع، ونرتفع مرة أخرى. "

وسميت هذه الجدران باسم جدار جون لينون في براغ التي يسيطر عليها الشيوعيون في الثمانينات والتي كانت مغطاة بأغاني البيتلز ورسائل التظلم السياسي.

ويشعر المحتجون المناهضون للحكومة بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل زاحف من جانب بكين في هونغ كونغ، والتي عادت إلى الصين بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي وعدة طلقات حية في الهواء، مما أثار اتهامات بالوحشية التي ينكرونها. وقالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة إن بعض معاملة الشرطة للمحتجزين ترقى إلى درجة التعذيب.

وقالت الشرطة إنها تحترم "خصوصية وكرامة وحقوق" المحتجزين وفقًا للوائح، مما يسمح للمحتجزين بنقلهم إلى المستشفيات والتواصل مع المحامين وعائلاتهم.

