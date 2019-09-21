كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الفضاء الأمريكية تطلق اسم عالم مصري على كويكب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بأن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أطلقت اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

وأطلق الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة اسم الباز علي كويكب بالفضاء نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.

إطلاق اسم عالم مصري على كويكب بالسماء

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتم إطلاق اسم عالم مصري، على كويكب بالسماء، فيما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، التهنئة للباز عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.

يذكر أن العالم المصري فاروق الباز ولد في الثاني من يناير 1938 في مدينة الزقازيق.

وحصل الباز على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر العشرين وكذلك حصل في عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا، والدكتوراه في عام 1964، ثم عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.

فاروق الباز

فاروق الباز عالمٌ مصري وُلد في الثاني من يناير، 1938 في بلدة دلتا النيل التابعة لمدينة الزقازيق وحصل على الجنسية الأمريكية في أبريل من العام 1970.

لديه هو وزوجته باتريشيا 4 بنات: منيرة، ثُريّا، كريمة، وفيروز. ولديهما سبعة أحفاد: ياسمين، علياء، بيلي، إيان، سارة، آفا، وجاك.

حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر العشرين؛ وحصل في عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا.

عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبولو بين عامي 1967 و 1972، حيث كان أمينًا عامًا للجنة اختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو، والباحث المسؤول عن الملاحظات المرئية والتصوير، ورئيس مجموعة تدريب رواد الفضاء.

كما ساعدت أبحاثه عن الصحاري في إفريقيا والشرق الأوسط والصين وغيرها في فهم منشأ الصحراء وتطورها.

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حصل على العديد من الجوائز أبرزها جائزة الإنجاز لأبولو التابعة لناسا، وميدالية الإنجاز العلمي الاستثنائية.

مكانته المهنية

دكتوراه في العلوم من كلية نيو انغلند، هينيكر، نيوهامشاير عام 1989.

شهادة الاحتراف من جامعة ميسوري-رولا عام 2002.

الدكتوراه في الفلسفة من جامعة المنصورة في مصر عام 2003.

الدكتوراه في القانون من الجامعة الأمريكية في القاهرة 2004.

الدكتوراه في الهندسة من جامعة ميسوري-رولا -وهي الآن جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا- عام 2004.

الدكتوراه في الرسائل الإنسانية من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان عام 2009.

بدأ مسيرته المهنية بتعليم الجيولوجيا في جامعة أسيوط في مصر بين العامين (1958-1960) وفي جامعة هايديلبرغ في ألمانيا (1964-1965).

وفي عام 1966، انضم إلى الشركة المشتركة الأمريكية-العربية للنفط، حيث شارك في اكتشاف حقل المرجان، أول الحقول النفطية البحرية في خليج السويس.

إنجازات فاروق الباز

شارك الباز في برنامج أبولو من عام 1967 وحتى عام 1972 كمشرف على تخطيط العلوم القمرية في مؤسسة بيلكوم، وهي قسم من مؤسسة الهاتف والتلغراف الأمريكية التي تجري تحليلًا للأنظمة لصالح المكتب الرئيسي لناسا في العاصمة واشنطن. وخلال هذه السنوات الست، كان أمينًا عامًا للجنة اختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو، والباحث المسؤول عن الملاحظات المرئية والتصوير، ورئيس مجموعة تدريب رواد الفضاء في فريق تصوير أبولو.

خلال سنوات أبولو، انضم الدكتور الباز إلى موظفي ناسا، ليوجز لأفراد وكالات الأنباء نتائج البعثات القمرية، وكانت وكالات الإعلام تستشهد بملاحظاته في الإنجازات العلمية بشكلٍ منتظم أثناء بعثات أبولو.