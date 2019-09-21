“بريمرليغ”.. ليستر سيتي يقلب الطاولة على توتنهام ويرتقي للوصافة مؤقتا

حقق نادي ليستر سيتي فوزا هاما، اليوم السبت، على ضيفه توتنهام، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى “السبورز” الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، أحرزه المهاجم هاري كين بعد مرور 29 دقيقة على بداية المباراة، التي احتضنها ملعب “ووكرز”.

ونجح صاحب الأرض في قلب الطاولة على ضيفه خلال الجولة الثانية، بعدما وقع هدفين، الأول في الدقيقة 69، عن طريق اللاعب ريكاردو بيريرا، قبل أن يقتنص زميله جيمس ماديسون نقاط المباراة لفريقه، بتوقيعه الهدف الثاني في حدود الدقيقة 85.

ومكن هذا الفوز، وهو الثالث لليستر في “البريمرليغ” هذا الموسم، من الارتقاء مؤقتا لوصافة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 11، بينما تجمد مجموع نقاط توتنهام عند النقطة 8، في المركز الرابع بشكل مؤقت.