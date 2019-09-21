المظاهرات تلاحق السيسي إلى نيويورك.. نشطاء يستقبلونه بـ”ارحل يا قاتل”- فيديو

تزامنا مع خروج المصريين، ليلة أمس الجمعة، في كل الميداين والشوارع استجابة لدعوة رجل الأعمال ومقاول الجيش محمد علي، للإطاحة بنظام السيسي، ومع مغادرة الرئيس المصري إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن هتافات الثورة والاحتجاجات طاردته حتى في نيويورك.

وأمام مقر إقامته في مدينة نيويورك الأمريكية، تجمهر عدد من المصريين المقيمين هناك لنقل أجواء الشارع المصري التي عمت شوارع القاهرة. ووقف المصريون مرددين بصوت عال هتافات: ارحل ياسيسي .. ارحل ياجبان .. ارحل ياقاتل “، وما نقلته جريدة “الشرق”.

وعقب الإعلان عن سفر السيسي، ظهرت تساؤلات وتحليلات على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن هذه الخطوة ربما تهدف لإظهار ثقة السيسي في استقرار نظامه وولاء الجيش والأجهزة السيادية له، ومن اعتبروها هروبا من مواجهة محتملة مع بعض أجنحة نظامه، أو مع احتجاجات محتملة في الشوارع.

وكان موقع “مدى مصر” الإخباري قد نقل عن ثلاثة مصادر حكومية -لم يسمها- أن السيسي كان يفكر في إلغاء سفره أو اختصار مدة الرحلة، في ظل التوترات الحالية في مصر على خلفية دعوات للتظاهر يوم الجمعة، للمطالبة برحيل السيسي.

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وقال أحد المصادر للموقع إن وزير الخارجية المصري سامح شكري “أُبلغ باحتمالية أن يترأس هو وفد مصر المشارك في الجمعية العمومية”.

وقال المصدر ذاته إن نقاشات جرت في الدائرة المحيطة بالرئيس حول ما قد يعنيه إلغاء سفره إلى نيويورك، حيث رأى رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل أنه قد يبعث رسالة سلبية.

وخرجت مساء الجمعة، مظاهرات في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، وعدد من المحافظات، تطالب بتنحي “السيسي”، وإسقاط نظامه.

وجاء خروج المصريين، فور انتهاء مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي “الأهلي” و”الزمالك”، استجابة لدعوة رجل الأعمال والمقاول الذي فضح الفساد في الجيش “محمد علي”، وطالب الشعب، الخميس، بالتظاهر للمطالبة برحيل “السيسي”.