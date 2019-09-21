حركة النهضة تعلن عن دعم سعيد قيس في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

بعدما حلّ مرشحها عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية ثالثا في الدورة الأولى، أعلنت حركة النهضة بتونس، أنها ستدعم المرشح المستقلد قيس سعيّد في الدورة الثانية.
وقال المتحدث باسم الحزب عماد خميري لوكالة فرانس برس “النهضة اختارت أن تساند خيار الشعب التونسي، النهضة ستساند قيس سعيّد في الدورة الثانية من (الانتخابات) الرئاسية”.
وكان رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أوضح في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، أنه تمت استشارة أعضاء مجلس الشورى “عبر الهاتف والبريد الإلكتروني”، مؤكدا أن توجه الغالبية واضح بدعم سعيد قيس.
وكان الأستاذ الجامي سعيد قيس، حل أولا في الدورة الأولى التي أجريت الأحد بـ18,4 في المئة من الأصوات، بينما حصل القروي الموقوف بتهمة تبييض أموال على 15,6% من الأصوات، ليتأهلا مع للدورة الثاني المقرر في 6 أو 13 أكتوبر المقبل.
وحصل سعيد أيضا على دعم مرشح آخر خرج في الدورة الأولى هو رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي.
وأعلن كل من المرشح الخاسر المحافظ لطفي مريحي الذي حصد 4,4 في المئة من الأصوات، والمحامي سيف الدين مخلوف المعروف بتوليه الدفاع عن جهاديين، والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان محمد عبو، تأييدهم لسعيد قيس.
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