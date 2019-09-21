البطولة الاحترافية.. المولودية يستهدف فوزه الأول والفتح يرغب في مواصلة بدايته الموفقة

يستقبل، اليوم السبت، فريق مولودية وجدة، ضيفه الفتح الرباطي، في إطار مباريات الأسبوع الثاني من البطولة الاحترافية، وذلك على أرضية الملعب الشرفي، الذي سيفتتح أبوابه مجددا أمام “سندباد الشرق” وجمهوره، بعد الاصلاحات التي همت أرضيته ومرافقه.

ويبحث الفريق الوجدي بقيادة مدربه الجزائري عبد الحق بنشيخة، عن استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز، الذي سيكون الأول له في بطولة هذا الموسم، بعدما عاد بتعادل سلبي الجولة الماضية من ميدان مضيفه سريع واد زم.

من جهته يرغب الفتح الرباطي، في مواصلة بدايته الموفقة هذا الموسم، فبعد أن بلغ الفريق ثمن نهائي كأس العرش، بتجاوزه مولودية وجدة في سدس عشر النهائي، وتغلبه على اتحاد طنجة في أولى جولات البطولة، يسعى أبناء وليد الركراكي إلى الظفر بنقاط مباراتهم أمام المولودية، التي ستمنحهم الاستمرار في صدارة الترتيب.