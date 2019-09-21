ميناء طنجة المتوسط: إحباط محاولة تهريب 90 كيلو من مخدر الشيرا كانت مخبأة داخل سيارة وتوقيف السائق

تمكنت المصالح الأمنية أمس الجمعة، بميناء طنجة المتوسط وبتعاون مع مديرية الجمارك من إحباط محاولة تهريب 90 كيلوغرام من مخدر الشيرا إلى الخارج، داخل سيارة نفعية وتوقيف سائقها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنه تم إخضاع سيارة نفعية كبيرة الحجم يقودها سائق من جنسية مغربية مقيم بالخارج للتفتيش بجهاز السكانير أسفر عن كشف وضبط كمية مهمة من مخدر الشيرا مدسوسة داخل علب كارتونية للحلويات كانت تحملها السيارة متجهة إلى اسبانيا و منها الى فرنسا.

وأحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن طنجة السائق إلى التحقيق قصد استكمال البحث معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة.