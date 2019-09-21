العثماني: مع الأسف برامج دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة والهشة تسير ببطء

في اجتماع لمنتدى التنمية لأطر وخبراء حزب العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت، اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه في مرحلة قصيرة من عمر الحكومة، وخلال سنتين ونصف، استطاعت الحكومة أن “نتخذ عددا من الإجراءات والقرارات والسياسات العمومية لدعم الطبقات المتوسطة الفقيرة والهشة”.
واستدرك العثماني “هذا الدعم غير كاف، لكنه يتجه في الاتجاه الصحيح، ومع الأسف في الكثير من الأحيان يسير ببطء”.
وأضاف العثماني “هناك برامج تدعم الطبقة المتوسطة بشكل غير مباشر، منها الزيادة في ميزانية التعليم والصحة، وهناك إجراءات مباشرة منها الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية”.
ويرى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن “أهم بنامج هو توسيع التغطية الصحية للمهنيين، وهو ورش يعرف صعوبات تفاوضية وتقنية”، مشيرا إلى أن “هناك إدارات وأطر يشتغلون على هذا الملف”.
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