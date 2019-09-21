ليفربول يسعى لمنح ماني عرش صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى لمنح لاعبه السنغالي، ساديو ماني، عرش زميله المصري محمد صلاح.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول يخطط لربط ماني بعقد جديد مع الريدز حتى صيف 2025، لتحصينه من أطماع ريال مدريد.

ورغم أن ماني وقع على جديد مع الريدز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حتى صيف 2023، إلا أن ليفربول دخل في مفاوضات جديدة مع اللاعب مطلع الموسم الحالي.

ويتقاضى ماني وفقًا لعقده الحالي راتبًا أسبوعيًا يبلغ 150 ألف إسترليني، ومن المقرر أن يرتفع إلى 220 ألفًا في العقد الجديد.

وسيجعل العقد الجديد، ماني هو اللاعب الأعلى راتبًا في ليفربول، متفوقًا على زميله صلاح، الذي يحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيًا.