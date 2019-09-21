زيدان يعلق على إمكانية رحيله عن ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، قوله إنه "ليس منزعجا من تداول وسائل الإعلام اسم جوزيه مورينيو كبديل محتمل له بعد الخسارة القاسية 3-0 من باريس سان جيرمان، في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف زيدان بمؤتمر صحفي قبل مواجهة إشبيلية بالجولة الخامسة من الليغا، المقرر لها غدا الأحد "لا يضايقني ترديد اسمه. هذا هو الواقع".

ويواجه زيدان ضغوطا في فترته الثانية مع ريال خاصة بعد انطلاقة بطيئة في الدوري شهدت الفوز مرتين والتعادل مرتين في أول 4 جولات ويبتعد بنقطتين فقط عن المتصدر إشبيلية لكن الانتقادات تزايدت بعد الخسارة في باريس بثلاثية.

وواصل المدرب الفرنسي الفائز بلقب دوري الأبطال 3 مرات وبلقب دوري الدرجة الأولى في فترته الأولى مع الريال "إذا قرأت ما يقال في الصحف سأخرج عن تركيزي لكنني أشعر بالقوة وتعلمت ألا أستسلم وأن أواصل العمل حتى آخر دقيقة".

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وأردف "لا أفكر في الرحيل بل أركز في الفوز غدا".

وستتفاقم الأزمة إذا تعثر فريق زيدان بملعب إشبيلية الذي يقوده مدرب ريال مدريد السابق جولين لوبيتيجي، ولم يخسر حتى الآن هذا الموسم.

وقال زيدان "سنلعب ضد المتصدر ويجب أن نفوز".

وتابع "خضنا مباراة صعبة في باريس والآن يجب أن نظهر بأداء أفضل في مواجهة أخرى قوية خارج ملعبنا".