شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يشدد على اتخاذ الإجراءات للحد من تراجع سعر العملة الوطنية والان مع التفاصيل

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تراجع أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ومنع المضاربات والعمليات غير المشروعة من قبل بعض العاملين في القطاع المصرفي الهادفة للإضرار بالوطن عبر الاكتساب غير المشروع.

جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي ووزير المالية سالم بن بريك.

وشدد هادي على العمل الجاد وبالإمكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق الكامل بين البنك والحكومة.

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ودعا هادي إلى تكاتف وتوحيد الجهود والإمكانات للمساهمة برفع وتيرة العمل والوصول إلى تحقيق الاستقرار والتعافي المالي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي.

وأضاف: بمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وبدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية سيتعافى الوطن من تداعيات تمرد وانقلاب ميليشيا جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ووجه الرئيس ببذل كل الجهود لتحقيق استقرار في كافة المحافظات المحررة والإيفاء بمستحقات التنمية الخاصة بالمحافظات وفي مقدمتها محافظة حضرموت وشبوه وباقي المحافظات.

بدوره عبر محافظ البنك المركزي، عن سعادته بالثقة الممنوحة له من جانب رئيس الجمهورية وتعيينه محافظا للبنك، وثمن توجيهات هادي التي تمثل لهم أولويات برنامج عمل، وأكد على بذل أقصى الجهود لتحقيق النجاح المنشود.