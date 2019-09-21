شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: العروبة تحتاج ثورة لتصفية الخونة من عيال تركيا وايران وقطر والان مع التفاصيل

أكد وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم السبت، أن "العروبة تحتاج ثورة لتصفية الخونة والدجالين عيال تركيا وايران وإيران".

وكتب غلاب في سلسلة تغريدات "لا يمكن انقاذ عيال قطر والاتراك والخمينية في الملف اليمني

‏ومسارات الشرعية بحاجة الى تصحيح جذري وعميق، وملاحقة ايا كان ومن كان في الملف اليمني معهم".

‏ومضى "المراحل طوال والليل عابس

‏وشبكات الاخوان والحوثية تدير المشهد

‏ونحتاج تحول جذري يقصم ظهر المرتزقة والخونة والفساد والطابور الخامس".

وأشار إلى أن "مقاطعة قطر غير كافية وكرم سعودي يحمي هذه الجزيرة ويسعى بكل الكرم لتأهيلها لتكن اكتمال عربي ومشروع في التاج العربي الانضج، ‏ومن يعيق حرب عربية شاملة ضد قطر كخليك تخريب شاملة وارهاب مدمر ضد العرب السعودية، وتركوا العرب يشبعون انتقاهم ضد الخونة وإرهاب عابر ولن تنجو ايا كانت عملياتها.

Advertisements

‏ وبين أن "قطر أداة تخريب ضد دولنا وعدوة للشعوب والاخوانية التي تعتمد عليها اقل من اقلية وتركية نذل حقير او ليبرالي مرتزق ويساري احمق".

‏وقال "قد وجدناها في تونس ضيئلة كتنظيم وتأييد شعبي وهي الانضج والاكثر دجلا باطنية

‏والعروبة تحتاج ثورة لتصفية الخونة والدجالين عيال تركيا وايران ومادون ذاك باطل".

ولفت الى أنه ‏ان لم يتم مواجهة الدولة القطرية بوتشعباتها عبر حرب عربية شاملة فلن تنجو الدول العربية من الجريمة التي تمولها قطر كدولة وكأخوان وكمرتزقة

‏ وشدد على أن "المسألة لم تعد صراع على النفوذ والثروة والحكم وانما تهديد جذري وخطر قاتل لدولنا العربية وللشعوب، ‏وتصفية دور قطر وارتباطاتها مسألة امن وحياة ونجاة

‏ واختتم" ولو كنت مسؤولا يمتلك الحد الادنى من النفوذ في دولة عربية خارج سياق ربيع الجريمة ولا علاقة لي مع خمينية الفرس

‏وكنت مخلصا لوطني وعروبتي وديني وإنسانيتي، لاشتعلت بكل القوة التي امتلكها لتصفية الدور القطري التخريبي لدولتي وللمجال العربي، ووظفت إمكانيات دولتي لانهاء دورها وتدمير جريمتها".