شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك: ستبقى مصر بقيادة السيسي عصية على الإخوان وقطر والان مع التفاصيل
علق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، على ترويج الإخوان لاحتجاجات في جمهورية مصر.
وكتب بن بريك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، أيلول 21، 2019: نعم #تحيا_مصر وستبقى مصر بقيادة السيسي عصية على الإخوان.
ولفت نائب الانتقالي إلى أن التقدم الاقتصادي لمصر في زمن قياسي أغاظهم.
وأضاف بن بريك: ما تقوم به الجزيرة لإسقاط مصر العظيمة عبر شاشتها وعبر حسابات زبانيتها فضيحة وخزي يضاف لسوابقها.
وأكد بن بريك أن المشروع الإخواني الإرهابي بقيادة تركيا وإيران وقطر لن يهدأ حتى يقضي على العرب.
وأمس بثت قناة الجزيرة وقنوات أخرى تدور في فلكها الإخواني مقاطع فيديو لما قالت إنه "ثورة" في مدن مصرية.
ولم تخلُ المقاطع التي بثتها وسائل الإعلام تلك من فبركات وتعديل وتزوير.
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