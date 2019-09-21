شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يكرم أوائل الثانوية في مدينة عدن والان مع التفاصيل

أقامت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، اليوم السبت، وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم، حفلاً لتكريم اوائل الطلاب من خريجي الثانوية العامة في العاصمة عدن للعام الدراسي 2018 – 2019م، بحضور الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام، والدكتور عبدالناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن، وعدد من مدراء مكاتب التربية والتعليم في العاصمة عدن.

وخلال الحفل، ألقى عصام عبده علي، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في العاصمة عدن، كلمة نقل في مستهلها للحاضرين تحيات القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مبيناً أن هذا التكريم يأتي امتداداً للتاريخ العريق للجنوب في التعليم والذي جعله من اوائل دول العالم على قائمة اليونيسكو في مستوى التعليم في ثمانينيات القرن الماضي.

ولفت نائب رئيس انتقالي العاصمة عدن، إلى أن المجلس الانتقالي، يُولي التعليم اهتماماً خاصاً، يسعى من خلاله لإعادة التعليم لمستواه الذي عُرف عنه في السابق، كون العلم هو خط الدفاع الأول للتغلب على الجهل والتطرف، مشدداً على ضرورة الاهتمام به من طلاب ومعلمين، ومتمنياً للطلاب الاوائل الاستمرار في التفوق والنجاح والتميُز ليكونوا رمزاً لجيل جنوبي شاب يكون عماده وسلاحه العلم.

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كما ألقى نبيل عبد المجيد، كلمة مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن، حيث هنأ الطلاب المتفوقين بهذا الإنجاز الذي حققوه عن استحقاق، مؤكداً أنهم يمثلون فخراً للوطن بتفوقهم وتميّزهم. ووجه عبدالمجيد التحية للمعلمين الذين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول بالطلاب لهذا النجاح المُبهر، ومشيداً كذلك بأولياء الأمور الذين زرعوا الحافز في نفس أبنائهم للنجاح والتفوق بمجهودهم بعيداً عن الغش، وشاكراً المجلس الانتقالي الجنوبي لرعايته لهذا الحفل التكريمي ودعمه للطلاب المتفوقين.

وفي الحفل ألقت اشتياق محمد سعد، كلمة نقابة المعلمين الجنوبيين، مؤكدة أن هؤلاء الطلاب يعتبرون فخر وأمل الوطن اليوم ومستقبل الغدـ وأضافت اشتياق :"وأن هذا التكريم لأوائل الطلاب الذين اجتهدوا وثابروا، هو نتاج الجهد الذي بذلوه خلال سنوات الدراسة، وان هؤلاء الطلاب هم عماد المستقبل لبناء الوطن باجتهادهم وتفوقهم وتميزهم". وثمنت اشتياق باسم نقابة المعلمين اللفتة الكريمة من المجلس الانتقالي بتكريم واسعاد الطلاب الاوائل، الذي يعكس الاهتمام الكبير للمجلس الانتقالي بمؤسسات التربية والتعليم وطلابها.

من جانبهم عبر الطلاب الأوائل المتفوقون في كلمتهم التي ألقتها الطالبة فاطمة رمزي النعاش الحاصلة على المركز الأول في القسم العلمي على مستوى العاصمة عدن، عن فرحهم بهذا التكريم الرفيع، شاكرين كل الذين ساعدوهم على التحصيل العلمي ومنحوهم جهودهم ومحبتهم وكانوا خير عونٍ لهم من معلمين وأولياء الأمور طوال مراحل الدراسة المختلفة، متمنين من المجلس الوقوف بجانبهم وتذليل الصعوبات أمامهم لخدمة الجنوب وشعبه والعاصمة عدن.