شكرا لقرائتكم خبر عن تعز تشهد تدميرا ممنهجا للتعليم بسبب الإخوان والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم السبت، بأن المحافظة تشهد ‏تدميرا مُمنهجا للتعليم بسبب الإخوان في مربع الشرعية.

وأوضحت المصادر وفقا "اليمن العربي"، أن عدد الموجهين في إحدى المديريات " تجاوز الـ400، و85 مفتشاً لـ100 مدرسة فقط".

وتابعت وفي المديرية ذاتها " فيها ما يقارب من ثمانين مستشاراً تربوياً، ومع وجود هذا الكم الهائل من الموجِهين والمستشارين لا يوجد توصيف وظيفي يحدد مهامهم غير التعبير عن حجم الفساد الذي وصل إليه التعليم».

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واعتبرت المصادر، أن ما ي حدث في التربية بالمحافظة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، تدمير مُمنهج للتعليم.

وأضافت أن «المؤشرات تدل على أن الاختلالات ليست في مديرية واحدة، إنما في كل مديريات المحافظة وبنسب متقاربة».

منوهة إلى أن مركز الاعلام التربوي يقوم حالياً بمسح ميداني للوقوف على هذه الاختلالات، وأن النتائج الأولية تنبِئ عن أرقام كارثية.

وأشارت إلى أن «معظم قرارات التوجيه مخالفة لكل المعايير»، متسائلة: «كيف حصل هؤلاء على قرارات دون العودة إلى مكاتب التربية بالمديريات ».

وتقول المصادر "يبقى السؤال: من المسؤول عن كل هذا العبث؟ ولماذا يدمر المستقبل بهذا الشكل؟ لماذا يرضى المعلم لنفسه ترك ميدان التعليم وتربية الأجيال ويبحث له عن مخارج ومبررات تُبقي له الراتب دون أن يقدِم شيئاً يفيد هذا الوطن؟ أين القيم والمبادئ والضمير وروح المسؤولية وحب الوطن الذي يجب أن يتحلى بها المعلم؟ لماذا يرضى بعض المعلمين أن يكونوا شركاء في هذا الفساد الذي يقضي على حاضر اليمن ويدمر مستقبل الأجيال؟‏'".