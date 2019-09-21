بالصور.. حريق يطال احد البساتين شرق كربلاء

اندلع حريق، ظهر اليوم السبت، في احد البساتين شرق كربلاء. وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن النيران اندلعت في احد بساتين ناحية الخيرات شرق كربلاء. وأضاف المراسل أنه تم السيطرة على الحريق قبل حدوث اضرار في المنازل القريبة التي تم اخلاؤها من قبل ساكنيها، مشيرا الى أن سبب الحريق لم يتم تحديده لغاية الآن ولا توجد اي خسائر بشرية.

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