طهران تكشف حقيقة تعرض منشآتها لـ'هجوم سيبراني'

وذكر مركز "أفتا" التابع لرئاسة الجمهورية في بيان، أنه "لم تكن هناك هجمات إلكترونية ناجحة على المنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية الحيوية في البلاد".

ودعا المركز جميع وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية والصحف والناشطين الإلكترونيين إلى "التأكد من دقة الأخبار عن طريق السلطات المختصة، قبل نشرها".



وتأتي هذه التقارير بعد يوم من إيعاز وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، بالاستعداد لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة قد تتعرض لها المنشآت النفطية الإيرانية.