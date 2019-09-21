الجيش الليبي: المليشيات الإرهابية تتكبد خسائر كبيرة في هجوم شنته قواتنا بمحور صلاح الدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي عن أن المليشيات الإرهابية تتكبد خسائر كبيرة في هجوم شنته قواته بمحور صلاح الدين. وكان سلاح الجو الليبي أعلن، الأربعاء، استهداف مواقع المليشيات في مدن طرابلس وسرت ومصراتة ومواقع المعارضة التشادية جنوبي البلاد.

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