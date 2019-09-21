بالفيديو.. علي خصيف يبرز قوة صفقات الجزيرة الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث علي خصيف حارس مرمى الجزيرة الإماراتي عن التدعيمات القوية التي حظي بها فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

ونجح الجزيرة في افتتاح موسمه في بطولة دوري الخليج العربي بتحقيق الفوز بهدفين دون رد على فريق الظفرة بثنائية دون رد.

وفي احتفالية الجزيرة بافتتاح موسمه الجديد قال خصيف لـ"العين الرياضية" :"التدعيمات الجديدة من شأنها أن تصب في مصلحة الفريق وأيضاً المنتخب الإماراتي".

وأضاف خصيف: "نحن لسنا 11 لاعبا فقط، نحن فريق يضم 20 لاعبا قويا، وقوة الفريق في مقاعد البدلاء وليست في الأساسيين".

وأتم حارس الجزيرة: "أي فريق يتمنى انتدابات مثل التي قام بها الجزيرة، أمامنا مسؤولية كبيرة ونتمنى أن نحقق طموحنا".